CANLI | Belçika - Panama

Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Belçika, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Panama ile karşılaşıyor. Fisht Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zambiya Futbol Federasyonu'ndan Janny Sikazwe yönetiyor. Sikazwe'nin yardımcıları Jerson Dos Santos ve Zakhele Siwela.

BELÇİKA 0-0 PANAMA (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, De Bruyne Witsel, Meunier, Carrasco, Mertens, Hazard, Mertens, Lukaku

Panama: Penedo, Murillo, R.Torres, Escobar, Davis, Gomez, Godoy, Cooper, Barcenas, Rodriguez, Perez

BELÇİKA GRUPLARDA YENİLMİYOR

Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku gibi yıldızlarıyla turnuvaya iddialı giren Belçika, oynadığı son 9 Dünya Kupası grup karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 4'ünü kazanan Belçika 5'inden ise beraberlikle ayrıldı. 7 kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Belçika, 1998 haricinde bu organizasyonların hepsinde son 16 turuna kalmayı başardı.

MARTİNEZ'İN EKİBİ ELEMELERİ 46 GOLLE TAMAMLADI

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde Yunanistan, Bosna Hersek, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık'ın yer aldığı H Grubu'nda mücadele etti. 10 maç sonunda 9 galibiyet ve bir beraberlikle 28 puan toplayan Belçika, 43 gol atarken yalnızca 6 gol yediği grubu lider bitirerek adını 13. kez Dünya Kupası finallerine yazdırdı.

2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.

PANAMA'NIN ELEME MACERASI

Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

İKİ TAKIMIN DÜNYA KUPASI KADROLARI

BELÇİKA

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham Hotspur)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

PANAMA

Kaleci: Jose Calderon (Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bükreş), Alex Rodriguez (San Francisco)

Defans: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dinamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders)

Orta saha: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima), Jose Luis Rodriguez (Gent)

Forvet: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), İsmael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Perez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato)