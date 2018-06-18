"Ses getirecek transferler yapabiliriz"

Teknik Direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı oturtan ve ardındAntalyalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Feyenoord'dan Bilal Başakcıoğlu'nu kadrosuna katan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, İHA'ya özel açıklamalar yaptı. Özellikle Deniz Türüç ve Güray Vural'a birçok takımın teklif yaptığı ve kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan haberler üzerine konuşan Bedir, "İki futbolcumuz için de şu ana kadar bize gelen bir teklif yok. Yetkisi olmayan kişiler, bazı futbolcuları bazı takımlara yakıştıran, iyi niyetli olduğunu düşündüğüm kişiler böyle yakıştırmalar yaparak bazı dedikoduların çıkmasına sebep oluyor. Ancak dediğim gibi şu ana kadar gelen bir teklif yok" diye konuştu.



"NE KIZIN HABERİ VAR NE DE OĞLANIN!"

Bazı yetkisiz kişilerin ortaya attığı iddialar nedeniyle böyle haberlerin çıktığının altını çizen Bedir, "Mesela evlilik öncesinde bazı akrabalar, kızla oğlanı birbirine yakıştırır. Burada ne kızın babasının, ne de oğlanın babasının haberi yoktur durumdan. Hatta ne kızın haberi vardır, ne de oğlanın. Durum aynı bu şekilde. Yetkisi olmayan kişilere, yakıştırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz şu ana kadar üç transfer yaptık. Transfer yaparken önce oyuncuya soruyoruz, prensipte anlaşıyoruz. Ardından kulübüyle görüşüyoruz, oyuncuyla anlaşmak için izin istiyoruz. Sonrasında da kulübün haklarını kulüple, oyuncunun haklarını menajeriyle görüşüyoruz, transferimizi yapıyoruz. Futbolcu satarken de aynı yolun izlenmesini istiyoruz. Talip olan varsa bu yolu izlesinler. Bu olması gereken prosedürdür. Ama şu ana kadar ne yurt içinden ne de yurt dışından Deniz ve Güray için bize başvuran kimse olmadı" ifadelerini kullandı.



"DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN ÖNEMLİ BİR İSİM GELEBİLİR"

Şu ana kadar en hızlı transfer yapan takım olduklarının altını çizen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Üç oyuncu transfer ettik. Sezon başında tespit ettiğimiz eksik bölgelere transfer yapacağız. Ertuğrul Hocamız belki başka takviyeler isteyebilir. Ya da gitmek isteyen isimlerin kalmasını isteyebilir. Bunun yanı sıra proje ve PR, tanıtım açısından bir transfer de yapılabilir. Bunun için de Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ses getirecek, sükse yapacak bir transfer gerçekleştirebiliriz. Enteresan şeyler olabilir. Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.