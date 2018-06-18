Trabzonspor'dan KAP'a Okay Yokuşlu bildirimi

Trabzonspor, 24 yaşındaki Okay Yokuşlu'nun, İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Celta Vigo'ya transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."