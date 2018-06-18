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'dan KAP'a bildirimi

ekiplerinden ; 'nun ekiplerinden 'ya transferine ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu.

Giriş Tarihi: 18.6.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 19:15
Trabzonspor'dan KAP'a Okay Yokuşlu bildirimi

, 24 yaşındaki 'nun, ekibi 'ya transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Trabzonspor'dan KAP'a Okay Yokuşlu bildirimi
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