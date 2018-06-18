Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > UEFA'dan Galatasaray'a mektup geldi

'dan 'a mektup geldi

, Kulübü'nün gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesine uygun olduğunu belirten resmi kabul mektubunu gönderdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.6.2018 17:10
UEFA'dan Galatasaray'a mektup geldi

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan , tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan haberde, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, Galatasaray'ın 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-2019 UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.

UEFA'dan gelen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018-19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı yükümlülüklerin 4.05 paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018-19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA'dan Galatasaray'a mektup geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN