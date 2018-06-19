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yeni hocasını buldu

Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen 'da bayram öncesi Sportif Direktör Özden Töraydın'la kulüp tesislerinde bir görüşme yapan teknik direktör 'nın, yarın 'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 14:14
Altay yeni hocasını buldu

Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'u çalıştıran 36 yaşındaki teknik adam, 2009'da antrenör olarak görev aldığı siyah-beyazlı kulübe 9 yıl sonra teknik adam olarak dönecek. Teknik patron imza sonrası yönetimle iç ve dış transfer çalışmalarına hız verecek.

Öte yandan 'ın geçen hafta ön protokol yaptığı Bulgar stoper Ivan Ivanov resmi sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli savunmacı, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık kontrata imza attı. Türk liglerini yakından takip ettiğini söyleyen Ivanov, Altay gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Ekmekçioğlu ise transfer atağının süreceğini dile getirerek, "Üst üste yaşadığımız iki şampiyonluğun ardından yeni başarılara imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

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Altay yeni hocasını buldu
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