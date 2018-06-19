Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı, Messi mi Ronaldo mu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'de (TUSAŞ) düzenlenen "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Dünya kupasındaki favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben ilk önce Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ronaldo mu Messi mi" sorusuna şu şekilde cevap verdi, "Ben gerçekten Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi Ronaldo mu?' dersen, Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum ve hele hele o maçta [İspanya] hat-trick yapması çok önemliydi. Frikik, zaten tartışılmaz. Öyle her babayiğidin kârı değil ve o maçtaki performansı karakteri, inancı... Hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. O yüzden alkışlıyorum."