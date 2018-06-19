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'den onay çıktı, 'a ikinci Japon geliyor

, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan ve ikinci yarıda oynadığı futbolla teknik direktör 'in güvenini kazanan Yuto Nagatomo'nun ardından Japonya'dan bir transfer daha gerçekleştirmek için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 19.6.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 21:48
Fatih Terim'den onay çıktı, Galatasaray'a ikinci Japon geliyor

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılı ekip, Nagatomo'nun ardından bir Japon oyuncuyu daha kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Fatih Terim'den onay çıktı, Galatasaray'a ikinci Japon geliyor
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