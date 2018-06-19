Fatih Terim'den onay çıktı, Galatasaray'a ikinci Japon geliyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan ve ikinci yarıda oynadığı futbolla teknik direktör Fatih Terim'in güvenini kazanan Yuto Nagatomo'nun ardından Japonya'dan bir transfer daha gerçekleştirmek için görüşmelere başladı.
Giriş Tarihi: 19.6.2018 21:47Güncelleme Tarihi: 19.6.2018 21:48
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı kırmızılı ekip, Nagatomo'nun ardından bir Japon oyuncuyu daha kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.