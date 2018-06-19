Fenerbahçe'den üniversite açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimiz, bizi bu hedefe ulaştıracak gerekli çalışmaların en mükemmel şekilde tamamlanabilmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülebilmesi için Üniversitemizin, 2018/2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almış ve bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) müsaadelerine başvurmuştur" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, kurulduğu tarihten itibaren, sportif konulardaki liderliğinin yanı sıra toplumsal sorumluluklarının bilincinde hareket eden bir sivil toplum kuruluşu olma niteliğine de sahip olmuştur. Bu kapsamda, toplumsal ihtiyaçların karşılanması, topluma hizmet, toplumsal kaynaşmayı sağlamak, toplumda sevgi ve saygı ortamı yaratmak gibi konularda diğer spor kulüplerine ve sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Eğitim; değişen ve dönüşen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, ortak milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireylerin yetişebilmeleri için en öncelikli toplumsal hizmet alanlarından biridir. Bu düşünceyle kurulan "Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı", Yükseköğretim Kurulu'ndan Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluş iznini almış, Üniversitemiz 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır. Üniversitemizin ilk ve öncelikli hedefi, gençlerimize evrensel standartlarda eğitim sağlayarak ülkemizin bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yönetimimiz, bizi bu hedefe ulaştıracak gerekli çalışmaların en mükemmel şekilde tamamlanabilmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülebilmesi için Üniversitemizin, 2018/2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almış ve bu konuda Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) müsaadelerine başvurmuştur.

Memnuniyetle belirtmek isteriz ki YÖK, yapılan istişareler ve yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde başvurumuzu olumlu değerlendirmiştir. Kuruluş sürecinden itibaren Üniversitemize verdikleri destek ve bu kararımız doğrultusunda yapılan erteleme başvurumuzu olumlu ve ivedilikle değerlendirerek gösterdikleri olgunluk ve anlayış için YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Kurul üyelerine teşekkür ederiz.

Bütün çabamız Fenerbahçe Üniversitesi'nin Türk yükseköğretim sisteminin parlayan yıldızı olması ve ülke kalkınmasına katkı sağlaması içindir. Üniversitemiz hakkındaki gelişmeleri önümüzdeki süreçte yapacağımız duyurular ile kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."