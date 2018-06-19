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, spor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2018 12:16
Özgür Çek, Rizespor'dan ayrıldı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gidecek ve takıma katılacak oyuncularla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda iç transferde adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezonda takımımızla birlikte 45'ten fazla maça çıkarak Çaykur Rizespor'a hizmet eden Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunuyoruz. Verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadesine yer verildi.

ekibi, sezon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt, kaleci Kaya Tarakçı ve kiralık olarak kadroda bulunan Lincoln ile de sözleşme yenilememişti.

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Özgür Çek, Rizespor'dan ayrıldı
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