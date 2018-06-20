Galatasaray'da flaş Nagatomo gelişmesi

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Inter ile anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Nagatomo için Inter'e 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek..

2011'in yaz ayında Inter tarafından 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nagatomo 2017-18 sezonuna İtalyan ekibiyle başladı. Devre arasında Galatasaray tarafından kiralanan 31 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig'de 15 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Milli formayla 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Nagatomo, ülkesinin Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.