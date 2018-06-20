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'da flaş Nagatomo gelişmesi

ekibi , Japon oyuncu 'nun transferi için kulübü Inter ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 20.6.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 20.6.2018 02:08
Galatasaray'da flaş Nagatomo gelişmesi

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre , 'nun transferi için ekibi Inter ile anlaşmaya vardı. Buna göre Galatasaray, Nagatomo için Inter'e 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek..

2011'in yaz ayında Inter tarafından 4.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nagatomo 2017-18 sezonuna İtalyan ekibiyle başladı. Devre arasında Galatasaray tarafından kiralanan 31 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı formayla 'de 15 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

Milli formayla 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Nagatomo, ülkesinin Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'da flaş Nagatomo gelişmesi
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