Konyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor Kulübü, 6 Mart 2018 tarihinde göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

"Teşekkürler Sergen Yalçın" başlığıyla yayınlanan haberde kulüp şu ifadeleri kullandı;

"Atiker Konyaspor'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.

Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."