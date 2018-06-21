Erzurumspor 10 transfer yapacak

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 3 yıl üst üste lig atlayarak Süper Lig'e yükseldiği anımsatıldı.

Süper Lig'de üst sıralarda olmanın hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedefler doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak tüm sezon boyunca teknik heyet, yeni transferlerimizin de dahil olacağı oyuncu grubu ve büyük taraftarımızla omuz omuza, inançla zirvelere ulaşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalar içerisinde değerli iki yöneticimiz Kadir Ovat ve Tuncay Akpınar yönetim kurulumuzdan istifa etmiş olup, istifaları yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. İstifa eden iki yöneticimize de verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Büyük ve kalıcı hedeflerimiz doğrultusunda, takımımızın geçen yılki teknik direktörü Sayın Mehmet Altıparmak ve oluşturmuş olduğumuz transfer komitesi ile tüm çalışmalar devam etmektedir. Takıma düşünülen oyuncu takviyeleri ile ilgili çalışmalara büyük titizlik ile yapılmaktadır. Transfer komitemiz ve teknik heyetin yapmış olduğu çalışmalar sonunda takviye yapılması gereken bölgeler tespit edilmiş, 1 kaleci, 1 sağ bek, 1 sol bek, 2 stoper, 2 orta saha, 2 kanat oyuncusu ve forvet takviyesinin hedeflerimiz açısından isabetli olacağına karar verilmiştir."

Transferlerin erken tamamlanıp, hazırlık kamplarına eksiksiz giren takımlardan birisi olmak için büyük çaba gösterildiği belirtilen açıklamada, ulusal, yerel basının yanı sıra sosyal medyada adı geçen futbolcular ile kulüplerinin hiçbir girişimi olmadığı aktarıldı.

Kulüpten ve yetkili ağızdan yapılmayan açıklamalar dışındaki transfer gelişmelerine taraftarların itibar etmemesinin istendiği açıklamada, "Önümüzdeki hafta başından itibaren transferlerimizi kamuoyuna açıklamaya ve sözleşme imzalamaya başlayacağız. Dış transfer ile aynı anda iç transfer görüşmelerimiz de devam etmekte olup, kaleci Hakan Canbazoğlu ile 2 yıllık, Erhan Çelenk ile de 2+1 yıllık yeni sözleşmeler yapılmış, kalması yönünde karar verilen diğer oyuncular ile de görüşmelerimiz en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.