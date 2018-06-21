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'in peşinde

Spor Toto Süper Lig'de sadece Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil eden 'nin golcü listesi genişlemeye başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 14:20
Göztepe Mustafa Pektemek'in peşinde

Kazakistan'ın Astana takımında forma giyen Patrick Twumasi ve Trabzonspor'dan Dame N'Doye gibi isimlerle görüşen sarı-kırmızılıların yerli forvet olarak da Beşiktaşlı Mustafa Pektemek'i gündemine aldığı öğrenildi. Golcüsü Ömer Şişmanoğlu ile yolları ayırmak isteyen 'nin Beşiktaş'la 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan tecrübeli forvet için görüşmelere başlayacağı bildirildi. Ancak Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon euro kazanan Mustafa'nın hiçbir yere gitmeyi düşünmediği vurgulandı. Göztepe'nin Mustafa'yı kiralaması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Öte yandan iç transfer çalışmalarını sürdüren ekibinde Scarione'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin vedalaşmak istediği Arjantinli futbolcunun henüz Teknik Direktör Bayram Bektaş'la görüşmediği kaydedildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunun alacağının tamanını tahsil etmeden ayrılmayı düşünmediği iddia edildi.

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Göztepe Mustafa Pektemek'in peşinde
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