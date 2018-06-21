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'dan flaş transfer sözleri

'nin Brezilyalı futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transfer dedikodularını yalandı ve takımda kalmak istediğini söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.6.2018 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.6.2018 17:49
Josef de Souza'dan flaş transfer sözleri

'nin Brezilyalı orta sahası , sosyal medya hesabı üzerinden takımda kalmak istediğini açıkladı. Son dönemlerde çıkan takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Souza şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve temsilcim Carlos Leite ile ilgili medyada çıkan Premier Lig kulüpleri ile bağlantılı son haberlerden dolayı bu haberlerin yalan olduğunu ve hiçbir İngiliz kulübü ile görüşmemiz olmadığını belirtmek istiyoruz, Fenerbahçe ile bir sene de tamamlamak istediğim bir sözleşmem var ve bu sene şampiyon olabiliriz."

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Josef de Souza'dan flaş transfer sözleri
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