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Arjantinli yıldız 'ye annesinden destek geldi

2018 Dünya Kupası Arjantin için büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, eleştiri oklarının hedefi haline gelen isim ise oldu. Önce İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin daha sonra Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu. Özellikle İzlanda maçında kaçırdığı penaltı ile oldukça tepki çeken Lionel Messi'ye destek annesinden geldi. Arjantin'in televizyonuna konuşan anne Cuccittini, "Messi'nin hayali kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:20
Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye annesinden destek geldi

'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Arjantin tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Özellikle Messi'nin ellerinde yükselmesi beklenen kupada Arjantin ilk maç neticesinde grupta sadece 1 puanı bulunuyor. Önce İzlanda beraberliği daha sonra Hırvatistan'a 3-0 mağlup olması gruptan çıkma umutlarını mucizelere bıraktı.

Arjantin'in gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakması sonucunda hedef oklarının haline geldi. Lionel Messi'ye destek ise ailesinden geldi.

"MESSİ'NİN HAYALİ DÜNYA KUPASINI KAZANMAK"

Arjantin'in televizyonunda açıklamalarda bulunan anne Cuccittini, "Messi'nin hayali kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" diye konuştu.

Messi'nin bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Cuccittini, "Ona, Javier Grandoli ile oynuyormuş gibi sahada yer alması gerektğini belirttim" dedi.

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Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye annesinden destek geldi
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