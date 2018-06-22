Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye annesinden destek geldi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden olan Arjantin tam bir hayal kırıklığı yaşıyor. Özellikle Messi'nin ellerinde yükselmesi beklenen kupada Arjantin ilk maç neticesinde grupta sadece 1 puanı bulunuyor. Önce İzlanda beraberliği daha sonra Hırvatistan'a 3-0 mağlup olması gruptan çıkma umutlarını mucizelere bıraktı.

Arjantin'in gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakması sonucunda Lionel Messi hedef oklarının haline geldi. Lionel Messi'ye destek ise ailesinden geldi.

"MESSİ'NİN HAYALİ DÜNYA KUPASINI KAZANMAK"

Arjantin'in El Trece televizyonunda açıklamalarda bulunan anne Cuccittini, "Messi'nin hayali dünya kupasını kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" diye konuştu.

Messi'nin bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Cuccittini, "Ona, Javier Grandoli ile oynuyormuş gibi sahada yer alması gerektğini belirttim" dedi.