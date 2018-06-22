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'tan mesajı

2012 ila 2015 yılları arasında forması giyen , sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktörü için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 22:29
Dirk Kuyt'tan Phillip Cocu mesajı

'nin Hollandalı eski futbolcusu , sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen vatandaşı 'ya başarı diledi.

Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.

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Dirk Kuyt'tan Phillip Cocu mesajı
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