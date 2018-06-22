Dirk Kuyt'tan Phillip Cocu mesajı

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen vatandaşı Phillip Cocu'ya başarı diledi.

Kuyt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u, Cocu tercihinden dolayı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar."

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.

Sayın başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki @Fenerbahce Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar #Fenerbahçe — Dirk Kuyt (@Kuyt) 22 Haziran 2018