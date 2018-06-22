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5-6 yapacak

Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Elazığspor'dan Alpaslan'la sözleşme imzalayan beklemeye geçti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 14:22
Göztepe 5-6 transfer yapacak

İç ve dış de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda Scarione, Ghilas, Gouffran, Kadu ve Ömer'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, yüksek maliyetlerden dolayı şu ana kadar transferde somut adımlar atılamadı. Bonservisi elinde olan ya da kiralık verilebilecek futbolcularla ilgilenen ekibinin 5-6 takviye yapıp sezona gireceği ifade edildi. Yaş ortalamasını düşürmek isteyen Göz-Göz'de teknik direktör Bayram Bektaş kendilerine maksimum fayda sağlayacak isimlerle anlaşacaklarını söyledi.

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Göztepe 5-6 transfer yapacak
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