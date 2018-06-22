Neymar'ın penaltısına engel "VAR"

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Kosta Rika arasında oynanan E Grubu mücadelesinde, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile penaltı kararı iptal edildi.

Karşılaşmada Neymar'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Bjorn Kuipers önce penaltı kararını verdi, daha sonra ise VAR'a başvurarak penaltı kararını iptal etti. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanmaya başlanan VAR sistemi ile ilk kez bir penaltı kararı iptal edildi.

Brezilya-Kosta Rika karşılaşmasının 78. dakikasında Neymar, ceza sahası içinde Giancarlo Gonzalez ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Kuipers, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Kosta Rikalı oyunucuların yoğun itirazı sonrasında Kuipers, VAR'a başvurdu. Kenara gelerek pozisyonun tekrarını izleyen Hollandalı hakem, daha sonra sahaya dönerek penaltı kararını iptal etti. Kosta Rika oyuna serbest vuruş kullanarak başladı.

NEYMAR'IN GÖZYAŞLARI

Brezilya'nın Kosta Rika'yı 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldığı mücadelenin sonrasında Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.

Saha ortasında yere oturan ve ağlayan Neymar'ı, yanına giden takım arkadaşları oturduğu yerden kaldırdı ve ona destek verdi.