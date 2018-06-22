Fenerbahçe'de Phillip Cocu resmen açıklanıyor!

Philip Cocu adım adım Fenerbahçe'ye! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oluyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı teknik adam Philip Cocu'nun kulübü PSV'den resmen ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE COCU'YA KAVUŞUYOR

BeIN Sports'un haberine göre Hollanda takımı PSV Eindhoven bugün saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırdığını açıklayacak.

FENERBAHÇE COCU'YU RESMEN AÇIKLAYACAK!

Bu toplantısı sonrası Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye transferinin açıklanması bekleniyor.