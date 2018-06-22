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'de resmen açıklanıyor!

'nin Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör için heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sarı lacivertli takıma en yakın isim ise oldu. bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla Teknik Direktör Phillip Cocu'nun takımdan ayrıldığını duyuracak. Bu toplantısının ardından Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.6.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.6.2018 11:46
Fenerbahçe'de Phillip Cocu resmen açıklanıyor!

Philip Cocu adım adım 'ye! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oluyor. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı teknik adam Philip Cocu'nun kulübü PSV'den resmen ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE COCU'YA KAVUŞUYOR

BeIN Sports'un haberine göre Hollanda takımı bugün saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısı ile Teknik Direktör ile yollarını ayırdığını açıklayacak.

FENERBAHÇE COCU'YU RESMEN AÇIKLAYACAK!

Bu toplantısı sonrası Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'ye transferinin açıklanması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu resmen açıklanıyor!
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