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'da i zora girdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden , yeniden renklerine bağlamak istediği li 'nin inde çıkmaza girdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 10:26
Altınordu'da Okan Derici transferi zora girdi

ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak görev alan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun büyük ihtimalle sözleşmesinin sürdüğü kulübüyle yola devam edeceği öğrenildi. Geçen sezon yüksek maliyeti nedeniyle 'ya dönemeyen Okan'ı bu kez teknik direktörlük görevine getirilen bırakmak istemedi.

Gazişehir'in yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak öğrencisiyle yaptığı görüşmede, "Benim sana ihtiyacım var" diyerek oyuncudan kalmasını istedi. Bu görüşme sonrası Okan i zora girerken, kırmızı-lacivertliler de Kerim Avcı'ya alternatif olacak yeni bir isim arayışına girdi.

Öte yandan teknik direktör , yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele eden pilot takım Niğdespor'a kiralanacak genç futbolcuları belirlerken, yönetimin de ilerleyen günlerde bu isimleri açıklayacağı öğrenildi.

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Altınordu'da Okan Derici transferi zora girdi
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