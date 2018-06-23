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'ne Finli orta saha

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen , yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 15:46
Ankaragücü'ne Finli orta saha

döneminde Sivasspor'dan Bifouma'yı kadrosuna katan Başkent ekibinde yeni hedef İtalya Serie A ekibi Chievo ile sözleşmesi gelecek hafta sona erecek oldu.

Sarı-Lacivertli kulübün teknik ekibi, gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Chievo ile olan sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle futbolcunun menajeriyle temasa geçen 'nde transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 2010 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen Hetemaj bunun yanında 45 kez de Finlandiya Milli Takımı'nın formasını terletirken 4 gol atma başarısı gösterdi.

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Ankaragücü'ne Finli orta saha
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