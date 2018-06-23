CANLI | Almanya - İsveç

Almanya, 2018 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında, kupaya 1-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan İsveç ile karşılaşıyor. 21.00'da Fisht Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz.

ALMANYA - İSVEÇ

ALMANYA, İSVEÇ'E KAYBETMİYOR

İki ekip arasında oynanan son 11 maçta İsveç, Almanya'yı mağlup edemedi. Bu maçların 6'sından Almanlar galip ayrılırken 5 maç berabere bitti. Almanya ile İsveç arasında oynanan son 2 karşılaşmada 16 gol atıldı. 2012'nin ekim ayında oynanan karşılaşma 4-4'lük beraberlikle noktalanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçında Almanya sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

ALMANYA

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

İSVEÇ

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)