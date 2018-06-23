CANLI | Güney Kore - Meksika

Meksika, 2018 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Güney Kore ile karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetiyor. Mazic'in yardımcıları ise Milovan Ristic ile Dalibor Djurdjevic.

GÜNEY KORE 0 - 1 MEKSİKA (İLK YARI SONA ERDİ)

26' Carlos Vela

20 YIL SONRA İLK KEZ

Güney Kore ile Meksika 1998 yılından sonra ilk kez bir Dünya Kupası maçında karşı karşıya geliyor. 1998'de oynanan grup maçında Meksika, rakibini 3-1'le geçmişti. Öte yandan Meksika, şimdiye dek Asya takımlarına karşı oynadığı üç Dünya Kupası maçından da galibiyetle ayrıldı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

GÜNEY KORE:

Kaleci: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu)

Defans: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Orta saha: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Forvet: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Salzburg)

MEKSİKA:

Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),

Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),

Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),

Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV)