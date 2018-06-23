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Edomwonyi Rizespor'dan ayrıldı

Yeşil-mavililerin Nijeryalı futbolcusu , Avusturya ligi ekiplerinden 'e transfer oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 17:08
Edomwonyi Rizespor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un Nijeryalı futbolcusu , Avusturya'nın takımına transfer oldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımdan gidecek ve kadroya dahil edilecek oyuncularla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Geçen sezon Avusturya ligi ekiplerinden Sturm Graz'a kiralanan Edomwonyi'nin transferi için bu ülkenin bir diğer takımı Austria Wien ile anlaşmaya varıldığının belirtildiği açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli karşılığında gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilen Edomwonyi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Rize ekibi, sezon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt ve kaleci Kaya Tarakçı'nın yanı sıra kiralık olarak forma giyen Lincoln ile yeni mukavele imzalamamış, Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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Edomwonyi Rizespor'dan ayrıldı
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