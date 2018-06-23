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Gassama transferini bitirdi

ile yollarını ayıran , yeni sağ bekini buldu ve Alanyaspor'un Senegalli futbolcusu Gassama ile anlaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 23.6.2018 14:48
Göztepe Gassama transferini bitirdi

Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca Elazığspor'dan orta saha oyuncusu Alpaslan Öztürk ile sözleşme imzalayan , sağ bek 'yla da kesin olarak anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren deneyimli futbolcuyla uzun süredir görüşen başkan Mehmet Sepil, transferi bitirdi. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun turnuva biter bitmez 'e geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı.

Futbol yaşamına Lyon'un altyapısında başlayan Gassama, bu kulüpte profesyonel oldu. Ardından Fransa'da bu kez Lorient formasını terleten deneyimli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz temsilcisinde 2 sezon top koşturan Gassama, Süper Lig'de 60 müsabakada ter döktü. Gassama, Lyon'dayken Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşamıştı. Alpaslan'ın ardından ikinci takviyesini gerçekleştiren Göztepe'nin top başı yapacağı ve 27 Haziran'a kadar 1 ya da 2 futbolcuyu daha açıklayacağı vurgulandı.

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Göztepe Gassama transferini bitirdi
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