Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık

'a fahri vatandaşlık

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Mısırlı yıldız futbolcu 'a fahri vatandaşlık unvanı verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 21:56
Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık

Başkent Grozni'de Salah için tören düzenleyen Kadirov, Çeçenistan fahri vatandaşlığı rozeti ve ülkesinin futbol takımı Akhmat Grozni'nin formasını yıldız oyuncuya takdim etti.

Törenin ardından duygularını dile getiren Başkan Kadirov, ", Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşlığına layık görüldü. Mısır Milli Takımı ve üyesi bu harika futbolcunun söz konusu unvana layık görülmesi için gereken kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda çıktığı iki maçı da kaybederek üst tura yükselme şansını kaybeden Mısır, antrenmanlarını Grozni'de sürdürüyor.

Geçen sezon 'de ağları 32 kez havalandırarak en çok gol atan oyuncu unvanını elde eden Salah, Dünya Kupası'nda ise takımının tek golüne imza atmıştı.

İşte Spor Toto Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN