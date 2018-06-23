Muhammed Salah'a fahri vatandaşlık

Başkent Grozni'de Salah için tören düzenleyen Kadirov, Çeçenistan fahri vatandaşlığı rozeti ve ülkesinin futbol takımı Akhmat Grozni'nin formasını yıldız oyuncuya takdim etti.

Törenin ardından duygularını dile getiren Başkan Kadirov, "Muhammed Salah, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin onur vatandaşlığına layık görüldü. Mısır Milli Takımı ve Liverpool üyesi bu harika futbolcunun söz konusu unvana layık görülmesi için gereken kararı imzaladım." ifadelerini kullandı.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda çıktığı iki maçı da kaybederek üst tura yükselme şansını kaybeden Mısır, antrenmanlarını Grozni'de sürdürüyor.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de ağları 32 kez havalandırarak en çok gol atan oyuncu unvanını elde eden Salah, Dünya Kupası'nda ise takımının tek golüne imza atmıştı.