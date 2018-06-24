Phillip Cocu'yu yorumladılar "Yıldızlarla anlaşmayı..."

Takımda 'yeni bir sayfa açma' hedefiyle Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına Phillip Cocu'yu getirdi. En geç yarın İstanbul'a gelerek 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 48 yaşındaki çalıştırıcıyı, Hollandalı futbol adamları SABAH için değerlendirdi ve şunları söylediler:



SAHA DIŞINI DA İÇİ KADAR İYİ YÖNETİR

EDWIN PETERSEN (Vitesse Futbol Direktörü): Harika bir analist ve duyguları ile hareket etmeyen birisi. Oyun anlayışı güçlü bir takım kurmak üzerinedir. Bu yüzden fizik üstünlüğüne önem verir. Özellikle öne geçtiği maçlarda savunma anlayışı sağlamdır. Mutlaka savunmanın önünde güçlü oyunculara sahip olmalı.

RUBEN JONGKIND (Cruyff Futbol Akademisi Direktörü-Ajax altyapı eski sorumlusu): Sonuç odaklı çalışan bir teknik direktördür ve onun için öncelik hep puan almak olmuştur. Saha içini yönettiği kadar saha dışında da iyi bir yönetici. Onun takımlarında oyuncu bazlı sorunlar çok yaşanmaz. Yıldız isimlerle anlaşmayı iyi bilir.

JOOP LENSEN (Lazio Akademi Direktörü-AZ Alkmaar ve Fenerbahçe eski altyapı direktörü): Hırslı ve saldırgan bir oyun stili var. Aynı zamanda futbola çok gerçekçi bakar. En büyük artısı ise oyuncuları ile çok iyi ilişkilere sahip olmasıdır. Her zaman adaletli ve dürüst olmuştur. PSV'de bunu kanıtladı.



?FENERBAHÇE SAYFASI KAPANMADI

Geçirdiği sakatlık nedeniyle F.Bahçe'de isteneni veremeyen Vincent Janssen, yolunun tekrar sarı-lacivertli kulüple kesişebileceğini söyledi. Ülkesi Hollanda'nın NOS televizyonuna konuşan 24 yaşındaki forvet, "Sürekli oynamak istiyorum. Sakatlanmama rağmen F.Bahçe'de fantastik bir sezon geçirdim. Kariyerimdeki F.Bahçe sayfası henüz kapanmadı. Ancak tek seçeneğim orası değil" ifadelerini kullandı.

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