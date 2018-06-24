Trabzonspor yeni Yusuflar yeni Abdülkadirler arıyor...

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un kaynağının pilot takımı 1461 Trabzon ve altyapısı olduğunu, buradan beslenerek zor günleri geride bırakabileceklerini belirtti.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör Ünal Karaman ve 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu'nun uyumlu bir şekilde çalıştığına işaret eden Şahin, gerek 1461 Trabzon gerekse de altyapıdan genç oyuncuların Trabzonspor'un Slovenya kampında yer alacağını, forma şansını iyi kullananların da takımda kalacağını kaydetti.

Trabzonspor ile 1461 Trabzon'un ayrı takımlar olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"1461 Trabzon, Trabzonspor için olmazsa olmazdır. Trabzonspor'un kaynağı, altyapısı ve 1461 Trabzon'dur. Buradan, bu kaynaktan çok değerli futbolcular geçmişte çıkmıştır, günümüzde vardır, çıkmaya da devam edecektir. İnanıyorum çok değerli gençlerimiz var. Buralardan yeni Yusuf Yazıcılar, yeni Abdülkadir Ömürler çıkacaktır."

- "Trabzonspor'un 1461 Trabzon'a ihtiyacı var"

Şahin, 1461 Trabzon'daki bir oyuncunun her an performansına göre kendisini Trabzonspor'da bulabileceğine dikkati çekerek, "Adil olacağız, hak eden oyuncu Trabzonspor'da yerini alacak. Trabzonspor'un 1461 Trabzon'a ihtiyacı var. Oradaki çocuklar da Trabzonspor'da her an oynayacak gibi kendilerini hazırlamalı." diye konuştu.

Trabzonspor'un ekonomik durumu dikkate alındığında kurtuluşunda "kendi evlatları"nın da önemli rol üstleneceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Trabzon'da bu potansiyel var. Kulübü zora düşürecek transferler yapmayacağız. Trabzonspor'un ilk 11'inde oynayacak, altyapıdan, 1461 Trabzon'dan çıkacak oyuncu sayısının artacağına inanıyorum. Trabzonspor, kendi kaynaklarından yetişen oyuncularla yapılacak iyi bir harmanlama ile başarılı olacaktır. Çok kısa zamanda bu oyuncular Trabzonspor'da yerlerini alacak. Altyapı, 1461 Trabzon, Trabzonspor'un göz bebeği olacaktır."

- "Üretim merkezi olacak"

Şahin, 1461 Trabzon'da her oyuncu ile yakından ilgilendiklerini ve her zaman yanlarında olacaklarını kaydederek, "Takıma takviyelerle hem yarışmacı olacağız hem de Trabzonspor'a oyuncu katacağız. Adil olacağız, hak eden Trabzonspor'da yerini alacak. Bundan hiçbir oyuncunun şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

1461 Trabzon'da oynamanın Trabzonspor'da forma giymek isteyen her oyuncu için fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, "1461 Trabzon, bir üretim merkezi olacak. Bu konuda gecemizi gündüzümüze katarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.