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'da imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden geçen hafta prensipte anlaştığı Bandırmaspor'dan gurbetçi ön libero Kılınç'la resmi sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:20
Altınordu'da David Deniz imzaladı

İsviçre'de Le Mont ve FC Bavois, ülkemizde Elazığspor ve Bandırmaspor formalarını giyen 26 yaşındaki oyuncu 2 yıllık imza attı. İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan , Bandırmaspor'da üç sezondur görev yaptığını, geçen sezonu 31 maç ve 10 gol ile tamamladığını hatırlatarak, ", profesyonel yapılanmasıyla ve oyuncuya sağladığı gelişim fırsatı açısından benim için doğru tercih. Kariyerimi hedefleri olan ve oyuncuyu daha üst seviyeye taşıyan bir kulüpte devam edeceğim için mutluyum. Çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan vekili Barış Orhunbilge ise 26 yaşındaki David Deniz'in yüksek potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Savuma hattından ileriye doğru leri tamamlıyoruz. Deniz, misyonumuza uygun ve genç bir ağabey. Takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Hafta sonunu kadar tüm transferi tamamlayıp, Erzurum kampına tam kadro ile gideceğiz" diye konuştu. temsilcisi şimdiye kadar dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor'dan Hüseyin Atakan Üner ve Manisaspor'dan Mehmet Enes Sığırcı anlaşmış, iç transferde ise Berkay Samancı ve Murat Uçar'ın sözleşmelerini uzatmıştı.

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Altınordu'da David Deniz imzaladı
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