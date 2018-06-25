Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor

'ta yeni sezon mesaisi başlıyor

Siyah-beyazlı takım, yarın toplanarak 2018-2019 futbol sezonu için ilk antrenmanını yapacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 12:37
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor

, 2018-2019 futbol sezonun mesaisine yarın başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezon için ilk antrenmanını yapacak.

Beşiktaş, İstanbul'daki 4 günlük hazırlığın ardından 30 Haziran Cumartesi günü kamp çalışmaları için Slovakya'nın Samorin bölgesine gidecek. 8 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'a dönecek. Beşiktaş, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN