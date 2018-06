Hidayet Türkoğlu ve Ufuk Sarıca'dan milli maçlar öncesi açıklamalar

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun son iki maçında 28 Haziran Perşembe Ukrayna, 1 Temmuz Pazar ise İsveç ile Ankara'da karşılaşacak milli takım için Ankara Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

Federasyon başkanı Türkoğlu, burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu kendisi gibi tüm kadronun bildiğini vurgulayarak, "Sanıyorum ülke de beklenti içinde. Milli takımlar olarak her zaman Avrupa ve dünya şampiyonalarında bulunmuş bir ülkeyiz. Umuyorum ki elemelerde kazanacağımız maçlarla, Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanırız." ifadelerini kullandı.

Perşembe ve pazar günü iki önemli maç oynayacaklarını dile getiren Türkoğlu, "İlk grubu avantajlı bitirmek açısından önemli iki maç oynayacağız. Sonra da diğer grupla eşleşiyoruz. Bu 6 grubun içinde 3'e giren Dünya Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacak. Ekip iyi çalışıyor, inanıyorum ki gerek perşembe gerekse de pazar günü Ankara halkı milli takımımızı yalnız bırakmayacak. Sporculuk hayatımda bunu çok yaşadım, taraftar olduğu zaman, sizi destekleyen birileri olduğu zaman gerek motivasyonunuz, gerek konsantrasyonunuz, gerekse de enerjiniz her zaman artıyor. Milli takımlarda bunu her zaman yaşadık, Türk halkı her süreçte bizi destekledi. İnanıyorum ki şimdi de bu genç arkadaşlarımızı destekleyecekler. Perşembe ve pazar günü burada muazzam bir atmosfer olacaktır. Buraya gelecek herkese, televizyon başında bizi izleyeceklere teşekkür ediyorum. İnşallah iki maçımızı kazanır ve diğer gruba avantajlı geçeriz." diye konuştu.

Hidayet Türkoğlu, her ülke gibi kendilerinin de jenerasyon değişiklikleri yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Scott Wilbekin, tüm sezon boyunca iyi bir performans gösterdi. Avrupa Kupası'nda şampiyon oldular ve THY Avrupa Ligi'ne çıktılar, kendisi de MVP oldu. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Ali Muhammed ile oynarken, sakatlıkla karşılaştık ve o süreçte bir oyuncumuzdan yoksun kaldık. Ekip olarak konuyu görüştüğümüzde, buraya bir arkadaşı daha dahil etmenin doğru olduğunu düşündük. Ali Muhammed, bizim çok sevdiğimiz ve taktir ettiğimiz bir arkadaşımız. Sayın hocamız, bu süreçte Wilbekin ile devam etmek istedi. Eylül ayındaki maçlarda Ali Muhammed kadroya dahil edilirse, inanıyorum ki o da buna değer verecek, sahiplenecek ve burada olacaktır. Ufuk hoca ve ekibi, gelecek vaat eden genç arkadaşları burada hem tecrübe edinmeleri, hem de organizasyonun bir parçası olması için dahil etmişlerdir. Hepsine güvenimiz tam, inanıyorum ki bu formanın hakkını vereceklerdir ve sahaya çıktıklarında iyi bir mücadele sergileyeceklerdir."

UFUK SARICA: TARAFTARLARIN COŞKUSUYLA İNŞALLAH İKİ MAÇI DA KAZANACAĞIZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise her maçın ayrı önem taşıdığının altını çizerek, "Tek bir amacımız var, arka arkaya iki maçı da kazanarak grubu 1. sırada bitirmek." dedi.

İki maçın da Türkiye'de oynanacak olması nedeniyle çok daha önemli bir duruma geldiğine değinen Sarıca, "İki maçı da kazanırsak, 4 galibiyete ulaşıyoruz, belki de ikinci tura başladığımız zaman İspanya'dan sonra en avantajlı durumda olma ihtimalimiz var. Bu işin ikinci aşaması var ama şu an elimizde 4 galibiyetle bitirme şansı bulunuyor. Bu da iyi bir rakam, bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene kadroda başlatılan bir yenileme olduğunu hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:

"Bir yeni devşirme oyuncumuz da var. Sonuçta burada hangi kadroyla olursak olalım tek hedefimiz var, buna odaklanmış durumdayız. Belki bir takım dezavantajlarımız var. Geç toplanmamızdan dolayı hazırlık maçı yapamamamız, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi isimler geçen seneden beri yoklar. Bunları hiçbir şekilde söz konusu etmeyip, genç ve tecrübeli karışık kadroyla bu iki maçı kazanmaktan başka hedefimiz yok. Umut ediyorum burada dolu tribünler önünde oynayacağız. Ankara seyircisi, her zaman milli takıma destek olmuştur. Bundan önce Bursa'da oynadığımız maçlar da mükemmeldi, çok güzel bir ortam vardı. Bursa'ya da teşekkür etmek istiyorum. Ankara'daki iki maçı da dolu tribünlere oynayacağımıza inanıyorum. Taraftarların coşkusuyla inşallah iki maçı da kazanacağız."