Hollandalı Bas Dost, Galatasaray'dan istedikçe istedi

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Hollandalı golcü Bas Dost'un maliyeti dudak uçaklattı. Bonservisi elinde olduğu için 5 milyon Euro imza parası talep eden Bas Dost sezon başına da 5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep etti. Maliyeti 25 milyon Euro'yu bulan Hollandalı golcüye bu sebeple olumsuz yanıt verildi.



İsviçre kampına 4 eksikle gidecek

PERŞEMBE günü Florya'da toplanacak Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için 1-12 Temmuz'da İsviçre'de kamp yapacak. Dünya Kupası'nda yer alan Muslera, Belhanda ve Nagatomo'nun yanı sıra Brezilya Milli Takımı'nda görevli Taffarel kampta olmayacak.

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