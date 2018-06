İşte Beşiktaş'ın Domagoj Vida planı

Beşiktaş için Dünya Kupası'nda forma giyen yıldızları için önemli bir pazar… Hırvatistan forması ile dikkatleri çeken Vida ortaya koyduğu performansla taliplerini artıyor. Siyahbeyazlı yönetim de kupada Hırvatistan'ı destekliyor. Çünkü Hırvatlar'ın oynayacağı her maç, 29 yaşındaki oyuncunun kendini göstermesi ve fiyatını artırması anlamı taşıyor. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ortak görüşü Hırvatlar'ın en az yarı final oynayacağı yönünde. Böyle olması halinde ise tecrübeli defans oyuncusunun satış bedeli 18 milyon Euro olarak belirlenecek. Vida şu an için İngiliz kulüplerinin göz hapsinde.



GÜVEN 4 YILLIĞINA KARTAL OLDU

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in U19 takımında forma giyen forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı. Kulübüyle sözleşmesi biten 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncunun pazartesi günü İstanbulda olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU