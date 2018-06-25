Kana Biyik, Trabzonspor için hazır! Söz Kayserispor’da

Trabzonspor ile Kayserispor arasında Kamerunlu stoper Kana Biyik'in transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Bordo-mavili yönetim Kayserispor'un talep ettiği 3 milyon Euro'luk rakamı abartılı bulmasının ardından takas teklifi sunmaya hazırlanırken, oyuncudan da yeşil ışık geldiği belirtildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığı ile bordo-mavililere haber yollayarak, "Kulübüm ile sözleşmem var. Orada başarılı bir sezon geçirdim. Eğer kulübüm ile anlaşılırsa ben gelirim" dediği ifade edildi.



OSMANLISPOR BEKLETİYOR

Bu arada bordo-mavili yönetim Osmanlıspor'dan kadrosuna katmak istediği Umar Aminu, Musa Çağıran ve Pinto için verilecek kararı bekliyor. Bu futbolculardan Umar Aminu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık veya direkt bonservisi ile almak isteyen bordo-mavililer, Musa ve Pinto'yu ise kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

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