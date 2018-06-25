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, için hazır! Söz ’da

Spor Toto Süper Lig ekibi 'da 'un Kamerunlu oyuncusu Jean-Armel Kana-Biyik için girişimler sürüyor. Bordo mavili yönetim, 1.85’lik stoper için 3 milyon Euro isteyen Kayserispor’u takasa iknaya çalışıyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Kana Biyik, Trabzonspor için hazır! Söz Kayserispor’da

ile arasında Kamerunlu stoper 'in transferi konusunda görüşmeler devam ediyor. Bordo-mavili yönetim Kayserispor'un talep ettiği 3 milyon Euro'luk rakamı abartılı bulmasının ardından takas teklifi sunmaya hazırlanırken, oyuncudan da yeşil ışık geldiği belirtildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajeri aracılığı ile bordo-mavililere haber yollayarak, "Kulübüm ile sözleşmem var. Orada başarılı bir sezon geçirdim. Eğer kulübüm ile anlaşılırsa ben gelirim" dediği ifade edildi.

OSMANLISPOR BEKLETİYOR
Bu arada bordo-mavili yönetim Osmanlıspor'dan kadrosuna katmak istediği Umar Aminu, Musa Çağıran ve Pinto için verilecek kararı bekliyor. Bu futbolculardan Umar Aminu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık veya direkt bonservisi ile almak isteyen bordo-mavililer, Musa ve Pinto'yu ise kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

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Kana Biyik, Trabzonspor için hazır! Söz Kayserispor’da
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