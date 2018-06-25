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’ya kötü rapor

'de, geçtiğimiz sezon ’ın gözüne giremeyen için Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu da raporunda olumsuz görüş bildirdi.

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Mathieu Valbuena’ya kötü rapor

'nin yeni hocası Cocu henüz İstanbul'a gelmedi ama dersini çalıştı... Hazırladığı raporda , , Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena, Aatif ve Soldado için çarpıcı tespitler yaptığı öğrenildi. Volkan'ın Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın affedilemez olduğuna vurgu yapan Hollandalı hoca, 'la yıldızı barışmayan Valbuena için de olumsuz ifadeler kullandı. Valbuena'nın topla çok oyalandığını, takımı defansif anlamda sıkıntıya soktuğunu, agresif rakipler karşısında tek başına çok dert açacağına vurgu yaptı.

KALE İÇİN BEGOVİC İDDİASI GELDİ
Bu arada İngiliz Daily Star gazetesi, Fenerbahçe'nin kaleci için rotayı Bournemouth'da forma giyen 31 yaşındaki Asmir Begovic'e çevirdiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Bournemouth'a transfer olan Boşnak file bekçisi Begovic, takımıyla İngiltere Premier Lig'de 38 karşılaşmanın tamamında kaledeki yerini almıştı.

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Mathieu Valbuena’ya kötü rapor
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