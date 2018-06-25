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4-5 futbolcu edecek

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'un kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü , yeni sezonda iyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:24
Yeni Malatyaspor 4-5 futbolcu transfer edecek

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Takımın bugün 'daki Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanacağını, yarın yapacağı antrenmanla da yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını dile getiren Gündüz, iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.

, çalışmalarının da sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Erol Bulut'un istediği futbolculardan oluşan bir liste var, onlarla görüşüyoruz. Takımın ana iskeletini koruyup 4-5 futbolcu transfer edeceğiz. Yeni sezonda iyi ve daha başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz. Geçen sezon ligi 43 puanla 10. sırada tamamladık. Bu sezon ise daha iyi bir yerde ligi bitirmek istiyoruz. Hedefimiz iyi bir kadro oluşturmak ve başarılı işler yapmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz."

Gündüz, sağlık kontrollerini kentte tamamlayacak takımın 1 Temmuz'da Bolu'da toplanarak ilk etap kamp çalışmalarına başlayacağını, ikinci etap kamp çalışmalarının ise Düzce'de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

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Yeni Malatyaspor 4-5 futbolcu transfer edecek
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