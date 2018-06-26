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2018 Dünya Kupası'nda iki eşleşme daha belli oldu

'nda, geride kalan günün ardından son 16 turunda iki eşleşme daha belli oldu. Buna göre C Grubu lideri , Arjantin'le eşleşirken D Grubu lideri Hırvatistan ise C Grubu ikincisi ile eşleşti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 23:30
2018 FIFA Dünya Kupası'nda iki eşleşme daha belli oldu

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nın 13. gününde, C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı.

Kupanın 13. gününde 4 maç oynandı. C Grubu'nda ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşma, turnuvada golsüz sona eren ilk mücadele oldu. Bu sonuçla 7 puana ulaşan Fransa lider, 5 puanlı Danimarka ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Grubun diğer maçında Peru, 'yı Andre Carrillo ve Paolo Guerrero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İki takım da turnuvadan elendi.

HIRVATİSTAN LİDER, ARJANTİN İKİNCİ

D Grubu'nda Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1'lik skorla geçti. Hırvatistan'ın gollerini Milan Badelj ve Ivan Perisic, İzlanda'nın golünü penaltıdan Gylfi Sigurdsson attı.

Hakem 'ın yönettiği mücadelede Arjantin, 'yı 2-1 mağlup etti. Arjantin'de ve , Nijerya'da penaltıdan golleri bulan isimler oldu.

Bu sonuçların ardından üçte üç yaparak 9 puana ulaşan Hırvatistan lider, 4 puana sahip Arjantin ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanlı Nijerya ve bir puanlı İzlanda ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan turnuvada fileleri ilk kez havalandıran Lionel Messi, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki 100. golü kaydetti.

PUAN DURUMU

C Grubu:

TakımOGBMAYAvP
Fransa321031+27
Danimarka312021+15
Peru31022203
Avustralya301225-31

D Grubu:

TakımOGBMAYAvP
Hırvatistan330071+69
Arjantin311135-24
Nijerya310234-13
İzlanda301225-31

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu. Son 16 turunda C Grubu lideri Fransa, D Grubu ikincisi Arjantin ile 30 Haziran'da karşılaşacak. D Grubu lideri Hırvatistan ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Danimarka ile 1 Temmuz'da mücadele edecek.

PROGRAM

Dünya Kupası'nda 27 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

F Grubu:

17.00 Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan)
17.00 Meksika-İsveç (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

E Grubu:

21.00 Sırbistan-Brezilya (Spartak Stadı - Moskova)
21.00 İsviçre-Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

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2018 FIFA Dünya Kupası'nda iki eşleşme daha belli oldu
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