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, Diallo'yu transfer etti

, 22 yaşındaki Fransız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 17:29
Borussia Dortmund, Diallo'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , Mainz 05 takımından 22 yaşındaki Fransız oyuncu 'yu transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un, savunma oyuncusu Diallo ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar sürecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dortmund Kulübünün sportif direktörü Michael Zorc, genç futbolcunun güçlü ve zeki bir oyuncu olduğunu belirterek, Diallo'nun çok yönlü ve büyük potansiyele sahip olmasının kendilerinin ilgisini çektiğini kaydetti.

Diallo da, Mainz 05 ile Bundesliga'yı tanıdıktan sonra Borussia Dortmund gibi büyük bir kulüpte kendisini kanıtlamaya çalışacağını belirterek, sarı-siyahlı kulübün hedeflerine ulaşması için katkı vermek istediğini ifade etti.

Fransa 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giyen Diallo, geçen sezon Bundesliga'da Mainz 05 formasıyla 27 maçta görev yaptı.

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Borussia Dortmund, Diallo'yu transfer etti
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