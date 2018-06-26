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'da Badji'nin i an meselesi

, ini bitirmeye çok yaklaştı. İmzanın ise an meselesi olduğu öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 15:58
Bursaspor'da Badji'nin transferi an meselesi

Bursaspor, uzun süredir temas halinde olduğu Stephane Badji inde mutlu sona ulaşıyor. Yeşil beyazlı kulübün hem 28 yaşındaki oyuncu, hem de kulübü Belçika'nın RSC Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldığı öğrenilirken, anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Senegalli oyuncunun transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların da atılması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren , forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Bursaspor'da Badji'nin transferi an meselesi
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