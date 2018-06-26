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'un gündemindeki teklifleri doğruladı

'un da gündeminde yer alan Faslı oyuncu , tekliflerini doğrularken, gözler oyuncunun ve kulübünün tercihine çevrildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 11:59
Bursaspor'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı

Fas Milli Takımı ile Rusya'da devam eden 2018 'nda boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sona eren grubun son maçının ardından Hollanda basınına yaptığı açıklamada tekliflerini doğruladı. Deneyimli oyuncu formasını terlettiği ve 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Hollanda ekiplerinden Feyenoord ile yollarının ayrılabileceğini belirtti.

Öte yandan için Feyenoord'a 3-4 kulüp transfer teklifinde bulunurken, Hollanda basınında çıkan haberlerde Karim El Ahmadi'nin 'a gelme ihtimalinin ise düşük olduğu yazıldı.

Güncel bonservis değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda 3 maçta da forma giydi.

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Bursaspor'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı
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