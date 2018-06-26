CANLI | İzlanda - Hırvatistan

Dünya Kupası'nda sonucu merakla beklenen D Grubu2nda Luka Modricli Hırvatistan, İzlanda ile karşılaşıyor. 21.00'da Rostov Arena'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto Diaz yapacak.

İZLANDA - HIRVATİSTAN

REKABETTE HIRVATİSTAN ÜSTÜN

Hırvatistan ile İzlanda A milli futbol takımları arasındaki rekabette Hırvatistan üstünlüğü görülüyor. Bugüne kadar 6 maçta karşı karşıya gelen iki Avrupa ekibinin rekabetinde Hırvatistan 4, İzlanda ise 1 galibiyet elde etti. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Hırvatistan'ın 11 golüne, İzlanda yalnızca 2 golle karşılık verebildi.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

HIRVATİSTAN

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

İZLANDA

Kaleci: Hannes Halldorsson (Randers), Frederik Schram (Roskilde), Runar Runarsson (Nordsjaelland)

Defans: Birkir Saevarsson (Valur), Sverrir Ingason (Rostov), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Kari Arnason (Aberdeen), Holmar Eyjolfsson (Levski Sofya), Hordur Magnusson (Bristol City), Ari Skulason (Lokeren)

Orta saha: Samuel Fridjonsson (Valerenga), Albert Gudmundsson (PSV), Johann Gudmundsson (Burnley), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Gylfi Sigurdsson (Everton), Olafur Skulason (Kardemir Karabükspor), Aron Gunnarsson (Cardiff City), Rurik Gislason (Sandhausen), Emil Hallfredsson (Udinese), Arnor Traustason (Malmö)

Forvet: Bjorn Sgurdarson (Rostov), Alfred Finnbogason (Augsburg), Jon Bodvarsson (Reading)