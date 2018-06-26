CANLI | Nijerya - Arjantin

2018 Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 2 maç sonucunda 1 puan alabilen Lionel Messili Arjantin, Nijerya ile karşı karşıya geliyor. 21.00'da Saint-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun.

NİJERYA - ARJANTİN

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip arasındaki rekabette Arjantin'in üstünlüğü bulunuyor. Nijerya ile Arjantin arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Güney Amerika ekibi 5, Nijerya ise 2 galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Arjantin bu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

İLK MAÇ 1994'TE

Nijerya ile Arjantin arasındaki ilk karşılaşma 1994 yılında oynandı. ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda aynı grupta yer alan iki ekip, 4 Haziran 1994'te ABD'nin Boston Eyaleti'nde karşı karşıya geldiler. Arjantin, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

NİJERYA

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Savunma: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV), Bryan Idowu (Amkar Perm), Chidozie Awaziem (Nantes FC), Leon Balogun (Brighton), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Be'er Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

ARJANTİN

Kaleci: Nahuel Guzman (Tigres), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Savunma: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Rojo (Manchester United)

Orta saha: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Angel Di Maria (PSG), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham United), Maximiliano Meza (Independiente), Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors), Paulo Dybala (Juventus)