Damian Comolli o raporu Ali Koç'a sundu, işte değişim şifreleri

Bir yandan transferle uğraşan F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli diğer yandan takımda huzurlu bir ortam için kolları sıvadı. Samandıra'da şikayet edilen konuları bir raporla Başkan Ali Koç'a sundu.



İŞTE TAKIMIN SORUNLARI:

Yöneticiler motive adı altında oyuncuları gereksiz yere strese sokuyorlar. Gerginliği artırıyorlar.

Yenilgiler sonrasında takıma yapılacak ödemelerin ötelenmesi büyük rahatsızlığa neden oluyor.

Bazı futbolcular takım içinde yaşananları direkt yöneticilere aktarıyor.

Yaşanan kayıplar sonrası takım arkadaşlarına bağırma yetkisi olduğunu düşünen oyuncular var.

Genç futbolculara çocuk gibi davranılıyor. Birey oldukları unutuluyor.

Bazı yabancılara kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Öyle ki takıma her şeyi yapabileceklerine inanmış olarak geliyor. Aksi durumda yıkım yaşıyor.

Sözleşme şartları çok iyi olan isimler, kendilerini garantide görüp sıkıntı yaşandığında 'Bana ne' diyor.



COCU'YA DA SUNULACAK

Comolli'nin bu çalışmada, Liverpool'da birlikte çalıştığı Skrtel'den yardım aldığı öğrenildi. Fransız futbol adamının bu raporu yeni hoca Phillip Cocu ile de paylaşması bekleniyor.



KALEDE GERİ SAYIM

F.Bahçe'de Volkan Demirel'in kaderi bu hafta belli olacak. Yarın ya da en geç perşembe günü İstanbul'da olması beklenen teknik direktör Cocu ile görüşecek tecrübeli file bekçisi ile ya yollar ayrılacak ya da bir yıllık yeni sözleşme yapılacak.



BİZİ GÖR COCU!

F.Bahçe'de Aykut Kocaman'dan formayı almakta zorlanan Ozan Tufan, Valbuena ve Salih Uçan yeni dönemi fırsata çevirmek istiyor. 3 yıldız tatilde de boş durmuyor. Ozan özel hoca eşliğinde çalışırken, Salih ormanda, denizde fırsat bulduğu her yerde antrenmanlarını aksatmıyor. Valbuena ise evinin bahçesini idman sahasına çevirdi.

