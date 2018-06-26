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'te 4 imza birden

ekibi, anlaşma sağladığı ile 3, , Balogun ve ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2018 10:29
Gazişehir Gaziantep'te 4 imza birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni transferleri Mahmut Bilir, Yalçın Kılınç, Femi Emmanuel Balogun ve Rıdvan Şimşek ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Adil Sani Konukoğlu ile tesis binalarında bir araya gelen oyuncular, kendilerini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmelere imza attı.

ekibi, ile 3, , Balogun ve ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda transferlerden Mahmut Bilir 42, Yalçın Kılınç 5, Balogun 21 ve Rıdvan Şimşek 25 numaralı formayı giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konukoğlu, yeni transferlerine güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yeni sezonda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini aktaran Konukoğlu, "Yeni sezonda Gaziantep şehrini hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkaracağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Gazişehir Gaziantep'te 4 imza birden
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