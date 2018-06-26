Şenol Güneş'ten o soruya flaş yanıt: Muharrem İnce'ye olduğu gibi...

Dün sabahtan itibaren gruplar halinde sağlık kontrolünden geçmeye başlayan siyah beyazlı futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Takım toplantısının ardından koşu yapan futbolcular, minik kale maçlarla idmana devam etti. Hafif tempoda gerçekleştirilen çalışmalar kondisyon hareketleri ile sona erdi.

YENİ TRANSFER DORUKHAN TOKÖZ İDMANDA

Siyah beyazlıların antrenmanında yeni transfer Dorukhan Toköz de yer aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'ten aldıkları özel izin sebebiyle Negredo, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Gary Medel ve Ryan Babel ile Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda olan Pepe, Quaresma ve Vida idmanda yer almadı.

Boyko ve Aras Özbiliz'in ise herhangi bir mazeret bildirmeden idmana çıkmadığı açıklandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'İNCE' ESPRİ

Antrenmanın son bölümünde basın mensupları ile kısa bir sohbet yapan teknik direktör Şenol Güneş, seçim gündemine ait esprisi ile güne damga vurdu.

Tatilde iken kendisini arayan gazetecilerin hiçbirisinin telefonunu açmadığını ve geri dönüş yapmadığını söyleyen Güneş bu durumu "Gazetecilerden gelen telefonu mesele olur diye açmıyorum. Sonra Sayın Muharrem İnce'ye olduğu gibi olmasın" espirisiyle açıkladı.

Şenol Güneş, "Geçmiş bayramınız kutlu, gelecek bayramlarınız daha güzel olsun. Ülke için güzel şeyler olsun. Yeni sezon hayırlı olsun. 15 gün rahatsızdım. Sonra mecbur kaldım, buradaydım. Arayanlar var, cevap vermiyorum. Mesele olur diye telefonu açmıyorum. Sonra Sayın Muharrem İnce'nin olduğu gibi olmasın. Seçim oldu, hayırlı olsun. Seçim ile geçim dünyası değil, bizim için imtihan dünyası. Kazanan, kaybeden olacaktır. Çok sevinmek çok üzülmek iyi bir şey değil. Seçim bitti, hayat devam ediyor. Maçlar da öyle. Önemli olan ilkeli, prensipli dünya kurarsak o zaman herkes mutlu olur. Birbirimizi kırmamamız lazım. Bir yola çıkıyoruz, çıktığımızı kaybetmek istemiyoruz. Adam kaybetmek istemiyoruz. Adam kaybedersek hem yolumuzu, hem yola çıktığımızı kaybederiz" dedi.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.