Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu yarın imzalıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı yarın saat 18.30'da yapılacak.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır.



İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."