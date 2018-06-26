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Son dakika: 'nin yeni hocası Cocu yarın imzalıyor

'nin yeni teknik direktörü  için yarın bir imza töreni düzenleneceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.6.2018 12:41
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu yarın imzalıyor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun imza töreni ve basın toplantısı yarın saat 18.30'da yapılacak.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz 'nun imza töreni ve basın toplantısı 27 Haziran Çarşamba günü saat 18:30'da yapılacaktır.

İmza töreni ve basın toplantısı, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası Cocu yarın imzalıyor
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