Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün toplanmaya başlayan bordo-mavililer, akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat süren hafif tempolu antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 2018-2019 futbol sezonu için ilk çalışmasını yapan Karadeniz ekibinin antrenmanına 20 futbolcu katıldı.

Çalışmada Onur Recep Kıvrak, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Matus Bero, Fabian Castillo, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan'ın yanı sıra geçen sezon pilot takım 1461 Trabzon'a kiralanan Furkan Taş, Ali Han Tunçer, Yüksel Şişman, Murat Cem Akpınar, Adana Demirspor'a kiralanan Abdulkadir Parmak, Samsunspor'a kiralanan Muhammet Beşir, Karabağ'a kiralanan Ramil Sheidaev, Kardemir Karabükspor'a kiralanan Luis Ibanez ve altyapıdan Ahmet Hakan Sevinç ile Cafer Tosun yer aldı.

Geçen sezon sonunda Almanya'da geçirdiği ameliyat nedeniyle izin verilen Burak Yılmaz ile milli takım kamplarına giden Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka ve Filip Novak antrenmanda yer almadı. Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası kadrosunda yer alan Ogenyi Onazi ile geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Aytaç Kara da izinli olmasından dolayı antrenmana katılmadı.

Hugo Rodallega, Jose Sosa ve Esteban Alvarado'nun ise izinsiz olarak antrenmanda yer almadıkları belirtildi.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Trabzonspor'un ilk çalışmasında bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.

Antrenman öncesi bir grup taraftar teknik direktör Ünal Karaman'a çiçek verirken, çalışma sırasında da taraftarlar, bulundukları tribüne takımlarını çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.

KARAMAN'DAN İLK ÇALIŞMA

Trabzonspor'da daha önce futbol oynayan, sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Ünal Karaman da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

Karadeniz ekibiyle 30 Mayıs'ta sözleşme imzalayan Karaman, 27 gün sonra takımın başında sahaya çıktı.