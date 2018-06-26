UEFA’dan yeni inceleme

UEFA
Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Galatasaray
ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues'in, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirilmesi için CFCB Araştırma Komisyonu'na gönderdiği duyuruldu. Galatasaray'ın UEFA ile Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde yaptığı anlaşmanın gözden geçirilmesi yönünde alınan karar, sarı-kırmızılı camiada panik havası yarattı. TRT Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
ile SABAH'a konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Mete İkiz ise soğukkanlığı elden bırakmadı. Cengiz, "Herhangi bir sıkıntı yok. UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü. Biz anlaşmamızı yaptık ve imzamızı attık" dedi.
Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı görüşmelere İsviçre'ye giderek, bizzat katılan yönetici Mete İkiz ise, SABAH
'a şu açıklamayı yaptı: "Sevk olmasaydı anormal bir durum olurdu. Savcılar Kurulu'nun verdiği kararı Hakimler Kurulu yüzde 99.9 onaylıyor. Galatasaray adına bu gelişme negatif olarak algılanmasın."