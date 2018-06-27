2018 Dünya Kupası'nda son eşleşmeler yarın belli oluyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 14. gününde, E ve F gruplarındaki maçlar tamamlandı. Kupanın 14. gününde 4 maç oynandı. E Grubu'nda Brezilya, Sırbistan'ı Paulinho ve Thiago Silva'nın golleriyle 2-0 yendi.

Grubun diğer maçında İsviçre ile Kosta Rika 2-2 berabere kaldı. İsviçre'de Blerim Dzemaili, Josip Drmic, Kosta Rika adına Kendall Waston ve Yann Sommer kendi kalesine olmak üzere golleri atan isimler oldu. Bu sonuçların ardından 7 puana ulaşan Brezilya lider, 5 puanlı İsviçre ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. 3 puanlı Sırbistan ve bir puana sahip Kosta Rika ise turnuvadan elendi.

İSVEÇ LİDER, MEKSİKA İKİNCİ

F Grubu'nda İsveç, Meksika'yı 3-0, Güney Kore de Almanya'yı 2-0'lık skorlarla geçti. İsveç'e Meksika karşısında galibiyeti getiren golleri Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist ve kendi kalesine Edson Alvarez attı. Güney Kore'ye ise Almanya karşısındaki galibiyeti, uzatma dakikalarında Kim Younggwon ve Son Heungmin'in attığı goller getirdi.

Bu sonuçların ardından 6 puana ulaşan İsveç, averajla Meksika'nın önünde lider olarak son 16 turuna kaldı. Meksika'nın ikinci olarak üst tura yükseldiği grupta, Güney Kore ve Almanya turnuvaya veda etti. Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

Meksika-İsveç karşılaşmasının 13. saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti.

SON ŞAMPİYONLARIN İSTİKRARSIZLIĞI

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde son şampiyon unvanına sahip takımlar, bir sonraki turnuvada grup aşamasını geçemedi. Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi. Söz konusu son şampiyonlar arasında yalnızca Brezilya, 2002'deki şampiyonluğun ardından 2006'da gruptan çıkmayı başardı.

PUAN DURUMU

E GRUBU:

Takım O G B M A Y Av P Brezilya 3 2 1 0 5 1 +4 7 İsviçre 3 1 2 0 5 4 +1 5 Sırbistan 3 1 0 2 2 4 -2 3 Kosta Rika 3 0 1 2 2 5 -3 1

F GRUBU:

Takım O G B M A Y Av P İsveç 3 2 0 1 5 2 +3 6 Meksika 3 2 0 1 3 4 -1 6 Güney Kore 3 1 0 2 3 3 0 3 Almanya 3 1 0 2 2 4 -2 3

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

E ve F gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu. Son 16 turunda E Grubu lideri Brezilya, F Grubu ikincisi Meksika ile 2 Temmuz'da karşılaşacak. F Grubu lideri İsveç ise E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre ile 3 Temmuz'da mücadele edecek.

PROGRAM

Dünya Kupası'nda 28 Haziran Perşembe günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

H GRUBU:

17.00 Japonya-Polonya (Volgograd Arena - Volgograd)

17.00 Senegal-Kolombiya (Samara Arena - Samara)

G GRUBU:

21.00 Panama-Tunus (Mordovia Arena - Saransk)

21.00 İngiltere-Belçika (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)