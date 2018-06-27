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kararı sonrası için 4 ihtimal

tarafından 'a verilen cezanın yeniden inceleneceğine karar verilmesinin ardından sarı kırmızılı ekip için dört ihtimal bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.6.2018
UEFA kararı sonrası Galatasaray için 4 ihtimal

UEFA (CFCB), ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı alırken, bu durum camiada panik havası oluşmasına neden oldu… Spor hukuku avukatlarından ve CAS hakemi olarak görev yapan Emin Özkurt konuyu A Spor'a yorumladı. İşte Özkurt'un yorumuyla, bu beklenmeyen gelişmede, yaşanması muhtemel olaylar:

ALARMLIK BİR DURUM YOK
İlk kez yapılan bir anlaşma tekrar değerlendirmeye alınıyor. Ceza gelecek diye alarma geçmeye gerek yok ancak bunun bir risk oluşturduğunu da söylemek gerekir. Galatasaray ve Maccabi Tel Aviv aynı çerçevede değerlendirilerek benzer kısıtlamalarla anlaşmalar imzaladı. Maccabi'nin anlaşması devam ediyor. Galatasaray'ın önünde 4 ihtimal var: Bu anlaşma geçerli sayılacak ve kabul edilecek... 'Biz yeniden değerlendirdik adil ve yerinde bir anlaşma', talimatlarıma uygun diyebilir. UEFA'nın ilgili kurulu bu anlaşmayı reddedebilir. Değiştirerek onayabilir. 'Bunu tekrar gözden geçirin' diye başmüfettişe yollayabilir.

TEKRAR REVİZE EDİLEBİLİR
"Bir risk yoktur" ya da "Rutin bir kontroldür" demek yanlış olur. Çünkü anlaşmaya varıldıktan sonra, "Tekrar değerlendirin" diye bunu gönderen UEFA anlaştığı 12 kulüp arasında bunu başka birine yapmadı. Bu açıdan olayın bir risk barındırdığı söylenebilir. Ancak derinlemesine bir anlaşmanın bozulmasına neden yok. İhtimallerden kuvvetli olanı tekrar revize edilmesidir.

MİLAN'IN İTİRAZI ETKİLEDİ
UEFA'nın aldığı yeniden inceleme kararının arkasında 'ın itirazının yattığı iddiası ortaya atıldı… birkaç gün önce Milan'ın Avrupa Kupaları'ndan ihraç edileceğini ve 30 milyon Euro da para cezası alacağını iddia etmişti. Burada asıl kritik nokta ise UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun G.Saray'a ikinci kez yapılandırma anlaşması verirken, Milan'dan bunu sakınmış olması gösteriliyor.

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UEFA kararı sonrası Galatasaray için 4 ihtimal
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